Transporte Libre plantea debatir incremento de pasajes por nuevo tipo de cambio

El Transporte Libre de La Paz planteó abrir nuevamente el debate sobre una posible nivelación de pasajes, argumentando que el nuevo tipo de cambio del dólar estaría incrementando los costos de operación del sector.

Los transportistas señalan que la compra de repuestos, insumos y otros elementos necesarios para el mantenimiento de los vehículos se encareció tras la flexibilización del tipo de cambio, por lo que consideran necesario realizar una evaluación técnica junto a las instancias reguladoras.

Piden evaluación de costos

Desde el sector indicaron que no se trata de trasladar de forma directa la variación del dólar al precio del pasaje, sino de realizar un cálculo técnico sobre los costos operativos del transporte.

“Hay que hacer una ecuación matemática. No es el monto total como indica la variación del dólar del 6,96 al casi 10 bolivianos. No vamos a decir tres o cuatro bolivianos, sino hay que diferenciar los costos operativos primarios que tenemos como transportistas”, señaló Limberth Tancara dirigente

El sector pidió que esta valoración sea realizada con los entes que regulan al transporte, para analizar si corresponde o no una modificación en las tarifas.

Alcaldía rechaza hablar de incremento

La Alcaldía de La Paz marcó distancia de la propuesta y sostuvo que no es momento de hablar de un incremento de pasajes.

Desde el municipio afirmaron que hasta ahora no existen elementos técnicos que justifiquen un ajuste tarifario y señalaron que la población ya fue afectada por el encarecimiento de productos durante los últimos conflictos.

“No es el momento para hablar. Es una posición del sector transporte, pero no tiene ninguna justificación porque no ha habido ningún incremento ni una variación significativa que amerite modificar las tarifas”, señaló el alcalde César Dockweiler

Rechazo a más alzas

La autoridad municipal también sostuvo que la población no está en condiciones de asumir nuevos incrementos, luego de los 53 días de conflicto que derivaron en especulación y alzas en productos de primera necesidad, como el pollo y otros alimentos.

“Nadie quiere incrementos, porque hemos sufrido en los últimos 53 días con el precio del pollo por los cielos y con la especulación en los mercados”, agregó.

El debate queda abierto entre el pedido del Transporte Libre de revisar sus costos operativos y la posición municipal, que descarta por ahora cualquier modificación en las tarifas del transporte público.

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