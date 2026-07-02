Sebastián Marset se declara "no culpable" en EE.UU.; la Justicia fija el juicio para enero de 2027

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se declaró este miércoles no culpable de los cuatro cargos que enfrenta en Estados Unidos durante una audiencia realizada ante un tribunal federal del estado de Virginia.

Marset compareció junto a un nuevo equipo de abogados y solicitó ser juzgado por un jurado. Tras la audiencia, el juez Rossie D. Alston fijó el inicio del juicio para el 11 de enero de 2027 , por lo que el acusado permanecerá en prisión preventiva y sin posibilidad de acceder a una fianza hasta que se desarrolle el proceso.

Los cargos que enfrenta

Además de las acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero , la Fiscalía estadounidense incorporó recientemente dos nuevos cargos, entre ellos el de conspiración para narcoterrorismo y otro por conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos .

Durante la audiencia, la defensa de Marset reiteró que el uruguayo rechaza todas las acusaciones presentadas en su contra.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra.Foto: EFE

El juicio será con jurado

Al declararse inocente, Marset optó por ser juzgado por un jurado popular, integrado por 12 ciudadanos que deberán determinar su responsabilidad penal.

La Fiscalía había solicitado que el juicio se postergara hasta marzo de 2027 debido a la complejidad del caso ya la necesidad de gestionar visas para testigos provenientes de varios países. Sin embargo, el juez optó por una fecha intermedia y programó el proceso para enero.

Según los fiscales, la investigación incluye evidencia y testigos de países como Bolivia, Colombia y Bélgica , además de documentos y comunicaciones que deberán ser traducidas y presentadas durante el juicio.

Cambio de abogados y cuestiona su captura

Días antes de la audiencia, Marset reemplazó a su anterior equipo de defensa y designó como nuevos abogados a Robert Feitel, Sandi S. Rhee y Joseph Douglas King .

Asimismo, el presunto narcotraficante envió una carta manuscrita al juez en la que denunciaba supuestas vulneraciones a sus derechos durante su captura y traslado a Estados Unidos. En el documento afirmaba que fue detenido sin las órdenes correspondientes, que se le negó inicialmente el acceso a un abogado y que fue interrogado sin representación legal.

También sostuvo que no es culpable de los delitos que se le atribuyen y aseguró que demostrará su inocencia durante el juicio.

Con información de OCCRP y El País.

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