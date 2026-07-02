“Entraron por el techo”: robaron joyas, laptops y celulares valuados en Bs 200 mil en pleno centro cruceño

Una casa de empeños ubicada sobre la calle Charcas, en las inmediaciones del antiguo mercado Los Pozos, en el centro de Santa Cruz de la Sierra, fue blanco de un millonario robo durante la madrugada de este jueves. Dos delincuentes ingresaron al inmueble tras realizar un forado en el techo y sustrajeron joyas de oro y plata, laptops, celulares de alta gama y otros objetos, cuyo valor asciende aproximadamente a Bs 200 mil.

Según relató la propietaria del negocio, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando el establecimiento permanecía cerrado. El robo fue descubierto recién a las 8:30, al momento de abrir el local.

“Entraron por la parte del techo, hicieron un hueco y uno de ellos ingresó para llevarse joyas de oro, joyas de plata, laptops y celulares. Cuando llegamos en la mañana, nos encontramos con todo revuelto”, manifestó la afectada.

La mujer explicó que una parte importante de los objetos sustraídos corresponde a prendas empeñadas por clientes, por lo que expresó su preocupación tanto por las pérdidas económicas como por la afectación a terceros.

“La verdad estamos bastante asustados. Muchas de las cosas que se llevaron son de prendas. Pedimos a la población que no compre estos objetos porque son robados”, señaló.

La propietaria indicó que entre los equipos robados hay iPhone de alta gama, los cuales pueden ser identificados mediante sus números de serie e IMEI, por lo que pidió a la ciudadanía tomar precauciones para evitar adquirir mercancía de procedencia ilícita.

Asimismo, lamentó que la inseguridad en la zona se haya incrementado en los últimos meses y denunció la falta de controles permanentes.

“Aquí no solamente hay robos; también se registran asaltos con armas blancas de manera constante. La Policía conoce la situación, pero hace falta una presencia más continua porque la inseguridad ha sobrepasado”, afirmó.

La Policía inició las investigaciones para identificar a los responsables y recuperar los objetos sustraídos, mientras revisa imágenes de cámaras de seguridad y otros elementos que permitan esclarecer este nuevo hecho delictivo registrado en pleno centro de la capital cruceña.

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