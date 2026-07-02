¡Tome previsiones! Santa Cruz tendrá su jornada más fría con sensación térmica aún menor: ¿qué día será?

Santa Cruz amaneció este jueves bajo un intenso descenso de temperaturas, acompañado de fuertes ráfagas de viento del sur, tras el ingreso de un frente frío durante la madrugada del miércoles.

De acuerdo con el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, el sábado se registrará la temperatura más baja de la semana, con una mínima de 10°C, por lo que recomendó a la población tomar previsiones y protegerse del frío.

“El ingreso del frente frío se produjo durante las últimas horas del miércoles, acompañado de lluvias de baja intensidad y fuertes ráfagas de viento del sur de hasta 70 kilómetros por hora, condiciones que continuarán durante toda la jornada del jueves”, explicó.

Para este jueves se prevé una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 18°C, mientras que el viernes el termómetro descenderá hasta 11°C, con una máxima de 20°C y vientos del sur superiores a los 50 km/h.

El sábado será la jornada más fría de la semana. La mínima alcanzará los 10°C, aunque durante el día se espera un cambio en la dirección del viento hacia el norte, lo que permitirá que la temperatura ascienda hasta los 25°C o 26°C. Sin embargo, Alpire advirtió que los fuertes vientos podrían provocar la caída de árboles.

El agrometeorólogo también alertó que la sensación térmica será entre 2 y 3 grados menor a la temperatura registrada por los termómetros debido a la combinación de humedad y las intensas ráfagas de viento, por lo que el frío se sentirá con mayor intensidad.

En las provincias cruceñas también se pronostican bajas temperaturas. Los Valles Cruceños registrarán una mínima de 4°C, la provincia Cordillera descenderá hasta 7°C, mientras que Andrés Ibáñez, Norte Integrado y la Chiquitania tendrán mínimas de 11°C.

El descenso de temperaturas ya se refleja en las calles de la capital cruceña. "Tres chompas tengo", comentó una ciudadana para hacer frente al frío. "No queda de otra que abrigarse", expresó un joven, mientras otra comerciante ambulante, que ofrecía café, manzanilla y sándwiches en la avenida Grigotá, aseguró entre risas: “Muy frío, estoy abrigada para no resfriarme”.

En medio del intenso frío, la circulación del transporte público también se vio reducida en la ciudad debido a la escasez de diésel, situación que afecta la movilidad de los ciudadanos.

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