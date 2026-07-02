Transporte alista estudio para pedir ajuste del pasaje; Alcaldía descarta incrementos

El transporte urbano de Santa Cruz de la Sierra anunció que impulsará un estudio técnico de costos para solicitar una nivelación de las tarifas del pasaje, aunque aclaró que todavía no existe una cifra definida sobre un eventual incremento. Mientras que la Alcaldía descartó, por el momento, analizar un ajuste en el precio del transporte público.

El representante del Sindicato de Transportistas, Mario Guerrero, desmintió las versiones sobre un supuesto pasaje de Bs 4,50 y afirmó que el sector aún no ha determinado un monto.

"Nosotros nunca hemos hablado de esa cifra. Vamos a contratar una consultoría para que haga un estudio de costos del transporte urbano y ese estudio reflejará los números", sostuvo.

Guerrero explicó que el informe técnico incluirá el costo de todos los tipos de pasaje que ofrece el transporte público, entre ellos el de estudiantes de primaria, secundaria, universitarios, personas de la tercera edad, adultos y el pasaje nocturno. Una vez concluido, será presentado al Concejo Municipal y al alcalde para abrir un debate técnico.

El dirigente argumentó que la última tarifa regulada data de 2013, cuando el combustible aún era subvencionado, y señaló que el incremento en los costos de operación, principalmente por los repuestos importados, hace necesaria una actualización.

"El estudio demostrará técnicamente que han subido los insumos y los repuestos de los vehículos, que llegan prácticamente en un cien por ciento del exterior", indicó.

Asimismo, recordó que la tarifa transitoria de Bs 3 aprobada a finales de 2025 solo benefició al pasaje para adultos y aseguró que otros pasajes continúan sin regulación oficial.

Posición de la Alcaldía

Desde la Alcaldía, el director de Tráfico y Transporte, Jorge Da Silva, descartó que exista alguna intención de modificar el precio del pasaje. "De parte del Gobierno Municipal no existe ningún plan ni ninguna intención de modificar la tarifa del transporte público", afirmó.

La autoridad explicó que la tarifa transitoria de Bs 3 fue revisada a inicios de este año y sostuvo que desde entonces no se han producido cambios económicos que justifiquen una nueva actualización.

"La tarifa revisada que se tiene, transitoria, es de inicio de este año y no ha habido ningún cambio significativo económicamente que justifique cualquier cambio que ellos soliciten", señaló.

Da Silva reiteró que la Alcaldía no tiene previsto abrir un proceso para modificar el precio del pasaje y remarcó que la posición institucional se mantiene sin cambios.

Ante esa postura, Guerrero respondió que la Alcaldía aún no recibió el pedido oficial porque el estudio técnico todavía no ha sido concluido. "Cuando tengamos ese estudio de costos lo presentaremos a la autoridad competente y ahí entraremos a un debate técnico", señaló.

El dirigente también pidió comprensión a la población y afirmó que el pasaje estudiantil permanece congelado desde hace más de 13 años, mientras que otros productos y servicios han incrementado su precio durante ese tiempo.

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