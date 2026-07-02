Hoy por Red Uno: España vs Austria y Portugal vs Croacia en una jornada imperdible del Mundial

España y Austria abrirán este jueves los dieciseisavos de final del Mundial en un duelo que podrá verse por Red Uno desde las 15:00. La selección española parte como favorita y buscará sellar su clasificación a los octavos de final frente a un rival que llega motivado tras conseguir su boleto de manera agónica.

La Roja afronta este decisivo compromiso luego de completar una impecable fase de grupos, en la que no recibió goles y confirmó su solidez defensiva. El equipo dirigido por Luis de la Fuente intentará romper una racha adversa en las fases de eliminación directa, donde no consigue una victoria mundialista desde la conquista del título en Sudáfrica 2010.

La selección española disputará el compromiso con las bajas de Nico Williams y Yeremy Pino por lesión, por lo que Lamine Yamal volverá a liderar el ataque junto a Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Además, Dani Olmo apunta a ser la principal novedad en el once titular para aportar mayor creatividad en la ofensiva.

Austria, por su parte, consiguió la clasificación de forma agónica con un gol en el minuto 96 frente a Argelia y llega con la propuesta de presión alta impulsada por su entrenador, Ralf Rangnick. Los austríacos tendrán la ausencia del lateral izquierdo Phillipp Mwene por lesión.

El choque promete un atractivo duelo de estilos entre el juego de posesión de España y la intensidad que caracteriza al conjunto austríaco.

Portugal vs Croacia

Asimismo, esta jornada se tiene previsto una segunda cita desde las 19:00 por Red Uno, cuando Portugal y Croacia se enfrenten en el Toronto Stadium por un boleto a los octavos de final.

El partido tendrá como principal atractivo el reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric, excompañeros durante seis temporadas en el Real Madrid y dos de los futbolistas más emblemáticos de la última década. Ambos buscarán seguir en carrera en un Mundial que podría ser el último de sus destacadas trayectorias.

Portugal, dirigido por Roberto Martínez, apuesta por un plantel lleno de talento con figuras como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y Rafael Leão, además del liderazgo de Cristiano Ronaldo.

Croacia, bajo el mando de Zlatko Dalic, confía en la experiencia de Luka Modric, Mateo Kovacic y Josko Gvardiol para competir en un duelo que se perfila como uno de los más atractivos de esta fase.

El ganador del encuentro entre Portugal y Croacia enfrentará en los octavos de final al vencedor de la llave entre España y Austria, por lo que ambos partidos definirán el próximo cruce del Mundial.

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