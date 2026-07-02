¿Subió el dólar? Estas son las nuevas cotizaciones para este jueves 2 de julio

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este jueves 2 de julio el Tipo de Cambio Oficial en Bs 9,78 , dos centavos por encima del valor establecido el miércoles 1 de julio , cuando la cotización oficial se ubicó en Bs 9,76 .

En contraste, el mercado paralelo registró una cotización superior. De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com , el dólar se cotiza en Bs 10,02 para la compra y Bs 9,98 para la venta.

En la jornada anterior, la misma plataforma reportó una cotización de Bs 10,00 para la compra y Bs 9,99 para la venta , por lo que la compra subió Bs 0,02 , mientras que la venta bajó Bs 0,01 .

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones continúan siendo utilizadas como referencia por diversos sectores económicos.

Entretanto, el Banco Central de Bolivia publica diariamente el Tipo de Cambio Oficial , en el marco del régimen de tipo de cambio flexible implementado por la entidad.

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