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Mundial 2026

España y Austria abren jornada mundialera: Conoce los partidos de hoy

España intentará confirmar su favoritismo frente a Austria, mientras que Portugal y Croacia protagonizarán uno de los cruces más esperados de los dieciseisavos de final. La jornada también se completará con el duelo entre Suiza y Argelia.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

02/07/2026 7:22

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La emoción del Mundial 2026 continúa este jueves 2 de julio con una jornada decisiva de los dieciseisavos de final, en la que seis selecciones saldrán en busca de un lugar en los octavos.

La acción comenzará a las 15:00 con el duelo entre España y Austria. La Roja parte como favorita tras una sólida fase de grupos, mientras que el conjunto austríaco intentará dar el golpe en un partido que promete intensidad de principio a fin.

A las 19:00, Portugal y Croacia protagonizarán uno de los cruces más atractivos de la jornada. El vencedor de este compromiso se enfrentará en los octavos de final al ganador del duelo entre España y Austria.

La programación se cerrará a las 23:00 con el encuentro entre Suiza y Argelia, que otorgará otro boleto a los octavos de final.

Los aficionados podrán seguir por Red Uno los partidos entre España vs. Austria y Portugal vs. Croacia, dos encuentros que marcarán el rumbo de la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Mira la programación en Red Uno Play

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