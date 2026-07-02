Alcalde de Cochabamba apoya posible nacionalización de "autos chutos"; vendedores de autopartes advierten riesgos económicos

El debate sobre la regularización de vehículos indocumentados en Bolivia vuelve a la mesa pública. Tras las declaraciones del Ministro de Obras Públicas sobre una posible nacionalización de los denominados "autos chutos", el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó su respaldo a la medida, argumentando que representaría una importante inyección de recursos para el Estado. Sin embargo, desde el sector de los comercializadores de autopartes existe un marcado temor por el impacto negativo que esto podría generar en su economía.

Manfred Reyes Villa: "Es una buena medida para recaudar recursos"

Para el burgomaestre cochabambino, la legalización de estos motorizados es una salida necesaria a una problemática persistente, además de una oportunidad económica crucial para el país.

"Va a haber una legalización porque hay que darle alguna solución a los vehículos chutos, como se llama, que siguen. Entonces, no van a seguir así, va a tener que venir alguien, legalizarlos para que anden los vehículos y evitar que siga entrando de contrabando esos vehículos", afirmó Reyes Villa.

La autoridad edil enfatizó que la medida implicaría la recaudación de "millones de millones de dólares", algo sumamente atractivo "en este momento que Bolivia necesita recursos económicos". No obstante, aclaró que la decisión final es potestad exclusiva del Gobierno Nacional, al cual instó a cumplir con un requisito indispensable si se aplica la norma: el cierre total y control exhaustivo de las fronteras para frenar definitivamente el contrabando de más unidades.

Sector de autopartes en alerta: Temen escasez y encarecimiento

En la otra vereda, el sector de los comercializadores de repuestos y autopartes manifestó su profunda preocupación y exigió al Gobierno consensuar cualquier medida antes de aprobar una ley.

Danilo Gonzales, representante de los vendedores de autopartes, advirtió que una nacionalización desincentivaría el desarme de vehículos en origen, lo que provocaría un vuelco en el mercado:

Especulación de precios: Al preferirse la compra de vehículos enteros sobre las piezas separadas, la oferta de repuestos disminuirá drásticamente.

Desabastecimiento: El sector prevé una escasez que obligará a los comerciantes y usuarios a pagar precios elevados fijados por los proveedores bajo la ley de la oferta y la demanda.

Caos vehicular: Gonzales también apuntó que el parque automotor actual ya es "caótico" en las horas pico, un factor urbano y social que el Gobierno no estaría analizando adecuadamente.

Los comercializadores lamentaron la falta de socialización de estas propuestas e instaron a las autoridades nacionales a evaluar con sumo cuidado el impacto colateral en el autotransporte y el comercio formal de repuestos.

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