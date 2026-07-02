La Ciudad Roma, un impresionante paisaje de formaciones rocosas ubicado en el municipio de San Antonio de Esmoruco, en la provincia Sud Lípez de Potosí, fue declarada oficialmente Área Protegida Municipal. La medida incorpora 65.678 hectáreas de ecosistemas altoandinos a la conservación y refuerza el potencial turístico de esta región del país.

El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía destacó la declaratoria a través de sus redes sociales, señalando que este reconocimiento fortalece la protección de la biodiversidad boliviana.

"Saludamos con alegría la declaratoria de Ciudad Roma como nueva Área Protegida Municipal en Potosí. Este reconocimiento fortalece la conservación de nuestros ecosistemas altoandinos y la biodiversidad del país", publicó la cartera de Estado.

La institución remarcó además que proteger el patrimonio natural también significa promover un turismo sostenible que valore la riqueza paisajística y ambiental de Bolivia.

Parte del circuito del Salar de Uyuni

Ciudad Roma integra el circuito turístico conformado por el Salar de Uyuni y la Laguna de Colores, dos de los principales destinos del país. La nueva área protegida busca consolidar el turismo de naturaleza y el aviturismo como motores de desarrollo para las comunidades de la región.

Las autoridades consideran que la conservación del área permitirá generar nuevas oportunidades económicas mediante actividades vinculadas al ecoturismo.

Así es Ciudad Roma, el atractivo natural que protegerá Bolivia. Foto: Ministerio de Turismo

Un paisaje esculpido por el viento

Ubicada en la comunidad de Guadalupe, Ciudad Roma es famosa por sus enormes formaciones de piedra, moldeadas durante siglos por la erosión del viento. Sus estructuras recuerdan antiguas edificaciones, razón por la que el sitio recibió el nombre de "Ciudad Roma".

Además de su belleza escénica, el área alcanza una altitud de hasta 5.681 metros sobre el nivel del mar y forma parte de un corredor ecológico que conecta territorios de Bolivia, Argentina y Chile.

Refugio de especies altoandinas

La zona alberga bofedales, lagunas de altura y pastizales que sirven de hábitat para especies emblemáticas como el flamenco andino y el suri, además de otras aves migratorias y fauna característica del altiplano.

Flamencos en el área protegida. Foto: Prometa / Nelson Fernández.

La declaratoria permitirá elaborar un plan de gestión para fortalecer la conservación, realizar monitoreos científicos y definir mecanismos de financiamiento para el manejo sostenible del área.

El proyecto también contempla impulsar el aviturismo y el turismo de naturaleza como alternativas para diversificar la economía de las familias de San Antonio de Esmoruco, complementando las actividades tradicionales de la región.

Con esta declaratoria, el municipio suma una nueva reserva a la ya existente Río Chilenas, consolidando la protección de más de 122.000 hectáreas de ecosistemas altoandinos y reafirmando su compromiso con la conservación y el desarrollo sostenible.

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