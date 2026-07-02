Vendedores de autos usados en Santa Cruz aseguran que los precios se mantienen

Pese a la implementación del nuevo esquema de tipo de cambio flexible y el ajuste diario en la cotización del dólar, los vendedores de vehículos usados de la avenida Moscú, en Santa Cruz, aseguran que los precios de los motorizados se mantienen sin incrementos.

Los comerciantes señalaron que, hasta el momento, la variación en el tipo de cambio no ha sido trasladada al costo de los vehículos y que continúan comercializando al mismo valor que antes de la medida.

"Los precios aquí estamos normales, no se les ha subido, tampoco ha bajado, no hemos tenido problemas hasta ahora. En este momento si compran en dólares es en 9,75", manifestó un vendedor.

Otro comerciante coincidió en que no hubo modificaciones en los precios. "Mantenemos nomás el precio, no se ha movido", afirmó.

Mientras tanto, el Banco Central de Bolivia (BCB) difundió la cotización oficial del dólar para este jueves 2 de julio, fijándola en Bs 9,78, lo que representa una leve variación respecto a la jornada del miércoles, cuando la divisa se cotizó en Bs 9,76.

Los vendedores indicaron que permanecerán atentos al comportamiento del mercado cambiario en los próximos días, aunque por ahora aseguran que las ventas y los precios de los vehículos usados continúan estables.

Mercado de autos usados mantiene sus precios pese al nuevo tipo de cambio

Mira la programación en Red Uno Play