Dan de alta a la menor de 13 años que perdió un ojo tras accidente en una iglesia

La adolescente de 13 años que perdió el ojo izquierdo tras sufrir una grave caída recibió el alta médica del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel. El lamentable accidente ocurrió el pasado 13 de junio, mientras la menor realizaba labores de voluntariado en la limpieza de la construcción de la iglesia a la que asiste su madre.

A pesar de la gravedad de la lesión, el reporte médico más reciente confirma que la paciente se encuentra completamente estable y lista para continuar su recuperación desde casa.

Intervenciones quirúrgicas y reconstrucción estética

Durante su internación, la menor tuvo que ser sometida a dos procedimientos quirúrgicos debido a la severidad del impacto, el cual comprometió de manera irreversible su salud visual.

"Lamentablemente, esta niña sufrió una caída en fecha 13 de junio, fue intervenida en nuestra institución por el doctor Ferreira y es una pena, pero perdió el ojito. Se hizo una enucleación, perdió todo el globo ocular izquierdo", informó Cinthia Claros, directora del Hospital del Niño.

Pese a la pérdida del órgano, el equipo médico procedió la semana pasada con una segunda intervención quirúrgica orientada a la limpieza de la zona y a la colocación de un implante. "Actualmente la niña se encuentra estable y ya se encuentra con prótesis, eso es para la parte estética. Tuvo una segunda cirugía la anterior semana, pero todo ha salido bien y la niña estaría en condiciones de alta el día de hoy", agregó la directora.

Seguimiento médico y apoyo emocional

La dirección del nosocomio puntualizó que el proceso de recuperación de la adolescente no termina con su salida del hospital. A partir de ahora, se han estructurado los siguientes pasos para garantizar su bienestar integral:

Controles rutinarios: La paciente deberá retornar de manera periódica al centro médico para evaluar la evolución de la cavidad ocular y el estado de la prótesis.

Soporte integral: Además de la asistencia médica física, la menor está recibiendo atención psicológica especializada con el objetivo de brindarle las herramientas necesarias para superar el trauma emocional derivado del accidente.

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