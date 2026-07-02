Lluvias, cielos nubosos y frío: el pronóstico del Senamhi para este jueves

El país tendrá una jornada con condiciones meteorológicas variables. Algunas ciudades registrarán precipitaciones y bajas temperaturas, mientras que otras mantendrán un ambiente cálido y sin lluvias.
02/07/2026 7:54
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 2 de julio una jornada con condiciones meteorológicas variables en el país. Mientras en el occidente y parte de los valles se prevén lluvias y bajas temperaturas, en el oriente predominará un ambiente cálido con escasa probabilidad de precipitaciones.
Occidente
En el occidente del país se presentará una jornada con precipitaciones y con temperaturas bajo cero.
La Paz tendrá lluvias, alcanzando temperaturas que estarán entre 6°C y 17°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -4°C y máxima de 13°C.
Oruro tendrá cielos nubosos, con probabilidad de lluvias y temperaturas entre -1°C y 16°C.
Potosí presentará chubascos aislados y temperaturas que oscilarán entre 0°C y 18°C con alta probabilidad de lluvias.
Valles
La región de los valles presentará una jornada con cielos un poco nubosos en su mayoría y temperaturas que se mantienen estables.
Cochabamba tendrá una jornada con chubascos aislados, con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 8°C y 27°C.
Sucre tendrá cielos nubosos, alcanzando valores entre 7°C y 15°C.
Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los -1°C a los 15°C.
Oriente
En el oriente boliviano, se prevé una jornada con cielos despejados que mantiene temperaturas templadas y cálidas.
Santa Cruz tendrá una jornada con cielos nubosos y temperaturas entre 13°C y 19°C.
Trinidad prevé cielos poco nubosos, con una mínima de 19°C y una máxima de 28°C y sin probabilidad de lluvias.
Cobija tendrá cielos nubosos durante la jornada, con temperaturas entre 21°C y 33°C.
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