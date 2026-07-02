Gobierno dotará al sector agrícola con 72 millones de litros de diésel

El Gobierno nacional y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) sellaron este miércoles un acuerdo estratégico que compromete el abastecimiento de 72 millones de litros de diésel. Esta decisiva inyección de carburante busca normalizar la distribución en los surtidores para viabilizar los procesos del sector.

El desafío de la campaña de invierno

Según indica Klaus Frerking, presidente de la CAO, la urgencia radica en el inicio de un ciclo agrícola de alta demanda que involucra una frontera total de 1,4 millones de hectáreas productivas en la región oriental.

En este sentido, detalló el escenario actual: “Estamos en la campaña de invierno, empezó una zafra cañera que tenemos que comenzar a procesar, más de 12 mil hectáreas hasta octubre; también estamos empezando una cosecha de sorgo de más de 600 mil hectáreas”.

Tras una extensa reunión con el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, se definió un cronograma de envíos diarios controlados para abastecer las zonas con mayor requerimiento logístico. "El compromiso del abastecimiento es para que se terminen las colas, también es que venga casi 1 millón de litros por día, que es lo que necesita el sector agropecuario nacional", puntualizó Frerking.

Los productores expresaron su profunda preocupación por el impacto acumulado tras casi dos meses de interrupciones viales que asfixiaron las rutas logísticas del territorio nacional.

“Estamos preocupados después de 50 días de bloqueos, un bloqueo criminal”, manifestó el líder empresarial, remarcando que se mantendrán vigilantes a través de reuniones periódicas para evaluar que el flujo de camiones cisterna no se interrumpa.

Una prioridad para la estabilidad nacional

Desde el sector agroindustrial se enfatizó que el suministro oportuno de combustible no es un beneficio sectorial, sino un pilar fundamental para sostener los empleos y estabilidad. “El sector agropecuario es transversal a la economía boliviana, tenemos que ponerlo como prioridad nacional”, concluyó Frerking.

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