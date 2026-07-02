La Paz prepara más de 200 actividades por las fiestas julias

La ciudad de La Paz inició el mes de julio con una amplia agenda de actividades culturales, turísticas, protocolares y festivas por las fiestas julias, en homenaje a la gesta libertaria del 16 de julio.

El concejal municipal Juan Carlos Machicao informó que se prepararon más de 200 actividades durante todo el mes, con jornadas que tendrán entre cuatro y siete eventos diarios.

“Sí, efectivamente hemos preparado más de 200 actividades eh cada día hay entre cuatro y hasta siete actividades en las cuales se quieren realizar ese espíritu de la paceñidad”, señaló Machicao.

Reactivación económica

El concejal indicó que uno de los principales objetivos de las fiestas julias es impulsar el movimiento económico en el municipio, especialmente después de los conflictos sociales que afectaron al país.

Machicao sostuvo que las actividades buscan fortalecer sectores como el turismo, la cultura, el comercio, la gastronomía y los servicios.

“Necesitamos reactivar y sabemos que gran parte de la recuperación económica del municipio va a pasar por el sector turístico”, afirmó.

Lanzamiento de la marca ciudad

Durante el inicio de las actividades también se presentó la nueva marca ciudad: “La Paz, capital del cielo”.

Machicao aclaró que no se trata de una marca de gestión municipal, sino de una identidad de ciudad que busca promocionar los espacios turísticos, culturales y patrimoniales de La Paz ante visitantes nacionales y extranjeros.

Entrega de obras y proyectos

El concejal explicó que durante julio también se prevé la entrega de obras y proyectos que ya estaban en ejecución.

Aclaró que la nueva gestión municipal dará continuidad a los proyectos contemplados en los planes operativos y espera realizar ajustes mediante el reformulado presupuestario correspondiente.

Retorno de carros alegóricos

Entre las actividades destacadas, Machicao confirmó el retorno del desfile de carros alegóricos, previsto para el 14 de julio, bajo organización del Gobierno Municipal.

También se desarrollarán el desfile de teas, actos protocolares, sesiones de honor y otras actividades tradicionales del calendario juliano.

Llamado a la unidad

Consultado sobre actividades paralelas entre la Gobernación, la Alcaldía y sectores del Concejo Municipal, Machicao señaló que el objetivo debe ser mantener la unidad durante las celebraciones.

El concejal indicó que existe coordinación entre el Gobierno Municipal y la Gobernación para evitar cruces en las actividades principales.

“Lo que más se busca es tener unidad, porque solamente unidos vamos a salir adelante a nivel departamental, municipal y también del Concejo”, sostuvo.

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