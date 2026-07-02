¿El tipo de cambio oficial de venta del dólar afectará los trámites concluidos? Esto dice el Senasir

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) emitió un comunicado oficial a través de sus canales digitales para aclarar la aplicación de las normativas vigentes. Mediante este documento, la institución informó a la población que la aplicación del tipo de cambio oficial de venta actualizado del dólar regirá únicamente para los nuevos cálculos de la Compensación de Cotizaciones (CC).

Alcance de la normativa técnica

Esta medida se fundamenta de manera estricta en la Resolución de Directorio N° 88/2026, la cual fue emitida el pasado 26 de junio de 2026. Según los datos técnicos difundidos, este ajuste financiero se utilizará específicamente para la actualización del salario cotizable conforme a las reglas actuales.

La entidad pública enfatizó que los asegurados que ya concluyeron sus gestiones previas no sufrirán ningún tipo de modificación en sus beneficios.

"Debe tenerse en cuenta que esta disposición no tiene efecto retroactivo", señala el comunicado de la institución.

Validez y canales de atención

De este modo, los certificados de Compensación de Cotizaciones emitidos con anterioridad mantienen plena validez y bajo ninguna circunstancia serán objeto de recálculo. Finalmente, las autoridades recordaron que cada trámite será procesado de acuerdo con la normativa vigente al momento de su cálculo y emisión.

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