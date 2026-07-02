El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó a las 20:00 de hoy la cotización oficial del dólar estadounidense que regirá este jueves 2 de julio, fijando el valor de la divisa en Bs 9,78.

El incremento consolida la tendencia al alza registrada desde el arranque de la semana. Durante el martes y el miércoles, el valor oficial se había mantenido en Bs 9,76. Cabe recordar que el pasado lunes 29 de junio arrancó formalmente el nuevo régimen cambiario flexible en el país —dispuesto por el Gobierno nacional mediante la Resolución Ministerial N° 245— con una cotización inicial de Bs 9,73.

El mercado informal cierra la jornada en Bs 10,00

Por otro lado, el mercado informal también registró movimientos al cierre de la jornada de este miércoles 1 de julio. De acuerdo con los datos en tiempo real difundidos por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado paralelo cerró la sesión cotizando a Bs 10,00 para la compra y a Bs 9,99 para la venta.

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