Niño afectado tras feminicidio de su madre permanece en terapia intensiva

El menor de seis años que sobrevivió al ataque ocurrido en el municipio de Santa Rosa del Sara permanece internado en terapia intensiva con el 25% de su cuerpo quemado, mientras su familia pide ayuda para cubrir los elevados costos de su tratamiento tras el feminicidio de su madre.

La tragedia ocurrió la madrugada del martes, cuando la mujer fue asesinada presuntamente por su expareja, quien además incendió la vivienda. El niño sufrió quemaduras en el rostro, brazos, espalda, muslos y pies, mientras que sus otros dos hermanos, de 15 y 21 años, lograron salir con vida.

"Me dijeron que era el 25% de su cuerpo quemado, que es un niño gran quemado. Ahora está en terapia intensiva. Me dijeron que la recuperación iba a ser un poco larga, como también costosa, por la subida de los medicamentos", contó la hermana mayor del menor.

La joven explicó que solo en los primeros medicamentos desembolsó más de mil bolivianos, ya que gran parte de los insumos deben ser adquiridos fuera del hospital.

"En dos medicamentos no más se me fueron 960. La mayoría de los medicamentos que me han estado pidiendo han sido comprados afuera y están caros", señaló.

La familia también enfrenta la pérdida total de su vivienda, consumida por las llamas durante el ataque.

"La vivienda quedó en ceniza, todo se evaporó en un ratito. Lo teníamos todo, no nos faltaba nada en mi casa y de la noche a la mañana que no tengamos, en especial mis hermanos. No hay mamá, no hay papá y ahora tienen que verme a mí como cabeza de la casa", expresó entre lágrimas.

La familiar reveló además que el pequeño aún desconoce que su madre falleció durante el ataque y que, tras ser rescatado, solo preguntaba por ella.

"Su preocupación era su mamá. En ningún momento se le dijo lo que había ocurrido con ella. Yo creo que debería tener apoyo psicológico porque le tocó vivir esa situación presenciando a mamá y a papá", manifestó la tía de la víctima, Isabel Rodríguez

Mientras tanto, la Fiscalía confirmó que el caso fue tipificado como feminicidio y continúa con la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades penales del presunto agresor, quien permanece bajo custodia policial mientras recibe atención médica.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los números 780 04 055 – 780 49 061 – 688 13 032

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