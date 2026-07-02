El entrenador de la selección de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, se retiró de la conferencia de prensa posterior a la derrota frente a Inglaterra, que marcó la eliminación de su equipo del Mundial en 16avos de final, luego de que el responsable de comunicación de la delegación anunciara la muerte de su padre.

El hecho ocurrió al término de esa sesión, cuando el técnico francés terminaba de responder preguntas sobre el partido. “Anunciamos que el entrenador ha perdido a su padre. Mis más sinceras condolencias”, lanzó el portavoz.

Tras escuchar el anuncio, Desabre respondió con un breve “gracias” y abandonó la sala sin realizar más declaraciones. No se comunicó oficialmente si el técnico ya conocía la noticia desde antes o si se enteró en ese momento.

Análisis del partido

Previamente, Desabre había realizado un análisis de la caída por 2-1 ante Inglaterra que significó la partida del conjunto africano del Mundial. En específico, el técnico destacó la respuesta de sus jugadores frente a uno de los seleccionados más fuertes del torneo.

"Utilizamos un tercer sistema y salió bien, el 3-5-2 funcionó bastante bien, sobre todo en fase ofensiva. Creamos ocasiones que hicieron dudar a Inglaterra. Ellos tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar. Hicimos lo que debimos y hemos estado cerca. Esto ya es en sí una victoria", dijo el entrenador.

El conjunto africano se había puesto en ventaja gracias al gol de Brian Cipenga y mantuvo la diferencia durante gran parte del encuentro. Sin embargo, Inglaterra logró revertir el resultado en el segundo tiempo con dos tantos de Harry Kane para sellar su clasificación.

RD Congo deja el Mundial

Ante ese escenario, Desabre valoró el crecimiento futbolístico de la selección congoleña a lo largo del certamen. "Cuando representantas a la selección de tu país tienes que dejar algo y todo el mundo ha visto hoy que el fútbol congoleño ha llegado a un buen nivel", agregó.

Además, reconoció la desilusión por la eliminación, aunque resaltó el nivel de los rivales que enfrentó su equipo. "Estamos decepcionados, porque nos marchamos de la Copa Mundial”, indicó.

“Hemos anotado 5 y nos han metido 5, y hemos disputado una buena Copa Mundial contra cuatro selecciones que (Colombia, Portugal, Uzbekistán e Inglaterra) que están mucho más arriba en la clasificación mundial", remarcó.

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