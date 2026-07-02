Rescatistas bolivianos trabajan entre los escombros tras los terremotos en Venezuela

La misión humanitaria boliviana ya cumple labores de apoyo en La Guaira, Venezuela, una de las zonas afectadas por los terremotos que dejaron destrucción, familias damnificadas y miles de personas evacuadas.

El comandante del contingente boliviano, teniente coronel Carlos Echalar Olmos, afirmó que, más allá de la ayuda humanitaria, maquinaria y equipos de rescate, una de las mayores necesidades del pueblo venezolano es encontrar fortaleza para enfrentar el dolor.

“Lo que más la gente necesita es la fortaleza para aceptar y afrontar todo lo que han vivido”, señaló Echalar.

El jefe de la misión explicó que muchas familias perdieron seres queridos, viviendas y proyectos de vida en cuestión de minutos, por lo que el acompañamiento humano también resulta fundamental en medio de la emergencia.

Trabajo entre estructuras colapsadas

Echalar indicó que uno de los mayores desafíos para los rescatistas es la inestabilidad de las edificaciones afectadas.

Según explicó, los dos terremotos provocaron colapsos en diferentes direcciones, lo que hace más complejas y riesgosas las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros.

“Los dos terremotos han causado que las estructuras colapsen en dos direcciones distintas, haciendo mucho más compleja nuestra labor”, afirmó.

La misión boliviana está integrada por 20 especialistas de la Unidad Militar de Emergencias y Ecología y del Servicio de Búsqueda y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana.

El contingente trabaja bajo el sistema de comando de incidentes, en coordinación con Protección Civil de Venezuela y brigadas internacionales desplegadas en la zona.

Recuperaron dos cuerpos en La Guaira

Durante su primera jornada de trabajo en territorio venezolano, los rescatistas bolivianos participaron junto a especialistas de la Unidad Militar de Emergencias de España en la verificación de posibles señales de vida en una edificación colapsada.

Tras varias horas de inspección, la presencia de sobrevivientes fue descartada. Posteriormente, la brigada boliviana colaboró en la recuperación de dos personas fallecidas de una edificación contigua.

Echalar confirmó que, hasta el momento, no se identificaron ciudadanos bolivianos entre las víctimas del terremoto.

Más de 5.200 evacuados

Respecto a la atención de personas afectadas, el comandante informó que más de 5.200 ciudadanos fueron evacuados y reciben asistencia médica en hospitales de La Guaira y Caracas.

La prioridad de los equipos de emergencia es continuar con las tareas de rescate, evaluación de estructuras y apoyo a las familias damnificadas.

“Nos sentimos como unos venezolanos más”

Echalar también destacó la solidaridad internacional que se ha desplegado en Venezuela, con la presencia de brigadas de distintos países.

“Han llegado rescatistas de México, España, Francia, Suiza y de muchos otros países. Existe bastante empatía con el pueblo venezolano y nosotros nos sentimos como unos venezolanos más”, expresó.

El comandante boliviano resaltó además el cariño con el que la población venezolana recibió a los equipos de rescate.

“La gente nos recibe con mucho cariño y colabora permanentemente con nuestro trabajo”, agregó.

Para Echalar, esa solidaridad se ha convertido en una fuerza indispensable para enfrentar una tragedia que no solo exige recursos, equipos y personal especializado, sino también humanidad para acompañar el dolor de quienes intentan volver a levantarse.

Fuente: Ministerio de Defensa

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