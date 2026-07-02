¿Conoces a un papá que rompe estereotipos? Este concurso quiere contar su historia en fotos

Un padre que peina a su hija antes de ir a la escuela, un abuelo que juega con su nieto o un hijo que acompaña y cuida a un familiar adulto mayor. Esas escenas cotidianas, muchas veces invisibilizadas, son las protagonistas del concurso nacional de fotografía "Hombres que cuidan, hombres que sienten", que amplió el plazo de postulación hasta el 5 de julio.

La iniciativa, impulsada por la Embajada de Suecia en Bolivia y Oxfam, con el apoyo del Swedish Institute, convoca tanto a fotógrafos aficionados como profesionales a retratar imágenes que reflejen una paternidad presente y una distribución más justa de las tareas de cuidado dentro de las familias.

El objetivo es demostrar que el cuidado no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, sino una labor compartida que fortalece los vínculos familiares, promueve relaciones más igualitarias y contribuye al bienestar de toda la sociedad.

En Bolivia, una gran parte del trabajo doméstico y de cuidado continúa recayendo sobre las mujeres, una realidad que limita sus oportunidades de estudiar, trabajar y generar ingresos. Frente a este panorama, el concurso busca visibilizar a hombres que participan activamente en la crianza de sus hijos, las labores del hogar y el acompañamiento de niños, adultos mayores y otras personas que requieren atención.

Cada participante podrá presentar hasta dos fotografías en las categorías General y Profesional. Las imágenes seleccionadas formarán parte de exposiciones públicas y sus autores podrán ganar premios como celulares y tabletas.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/Concurso-Foto-Corresponsabilidad.

El concurso forma parte de la exhibición internacional Equal Parenting, organizada por la Embajada de Suecia con el apoyo del Swedish Institute. La muestra promueve la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y presenta la experiencia sueca, donde madres y padres cuentan con 480 días de licencia parental remunerada para compartir la crianza de sus hijos.

La exposición también reúne el trabajo de la fotógrafa sueca Elin Berge, cuyas imágenes retratan a familias que han decidido construir una crianza basada en la igualdad, el compromiso compartido y el cuidado como una responsabilidad de todos.

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