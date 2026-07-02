Un influencer español probó la ración militar boliviana y sorprendió con su reacción (video)

La ración seca militar de combate elaborada por la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena) fue presentada y probada en España por el creador de contenido Aruncinante, quien compartió la experiencia con miles de seguidores a través de sus redes sociales.

Ración militar viral

En el video, el influencer español muestra el contenido de la ración militar boliviana, revisa cada uno de sus productos y realiza una degustación, dando a conocer un alimento diseñado para el abastecimiento de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Desde Cofadena destacaron que esta difusión refleja el interés que despierta la calidad de la ración seca militar fuera del país.

“La calidad y el contenido de la ración seca militar de Bolivia elaborada por Cofadena despiertan interés más allá de nuestras fronteras”, señaló la institución.

Bolivia en los ojos del mundo

La entidad resaltó que la publicación de Aruncinante permitió mostrar un producto boliviano ante una audiencia internacional, contribuyendo a posicionar la industria nacional en plataformas digitales.

La ración seca militar está diseñada para proporcionar alimentación a los efectivos durante operaciones, con productos de larga duración que garantizan el aporte nutricional y energético en condiciones de campaña.

La presentación realizada por Aruncinante representa una nueva vitrina internacional para uno de los productos elaborados por Cofadena y evidencia el creciente interés que generan las raciones militares de distintos países entre los creadores de contenido especializados.

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