Cada 2 de julio, el Día Mundial de los OVNIs reaviva historias, testimonios y debates sobre fenómenos que desafían las explicaciones convencionales. Entre ellos destaca el caso de Paul Parada, un profesional de la salud, que asegura haber tenido un encuentro que transformó su vida durante los incendios forestales que afectaron a la Chiquitania en 2019.

Según su relato, la experiencia ocurrió mientras cumplía labores médicas en una posta de salud improvisada para atender a brigadistas y bomberos que combatían el fuego en la región de San Juan de Taperas, en el departamento de Santa Cruz.

"Logré atender a una persona especial. Fuera de la casa de atención donde estábamos había lo que consideramos una nave y debajo de ella observé dos seres pequeños, de color gris. Esto es real y es algo que modificó mi vida de muchas formas", afirmó.

Parada recuerda que eran cerca de las 22:00 cuando un hombre se acercó caminando para solicitar asistencia médica.

"Pensé que era un bombero extranjero. Se sentó y observé que tenía una herida en el brazo izquierdo. Le pregunté cómo se la había hecho y, de pronto, escuché una respuesta en mi mente. Era una voz completamente distinta a la mía y sentí un frío intenso", relató.

El profesional asegura que en ese momento se encontraba solo, ya que el resto del personal estaba desplegado en tareas relacionadas con los incendios.

"Escuché una voz que no era la mía. Traté de mantener la calma, pero tenía miedo. Entonces me miró, puso su mano sobre mi hombro y me dijo: 'Tranquilo, todo está bien'", recordó.

"La gente suele reaccionar con burla"

Parada sostiene que compartir públicamente esta experiencia no ha sido sencillo.

"La verdad es que esto ha afectado gran parte de mi vida. Me ha costado mucho hablar del tema porque la sociedad suele reaccionar con burla. Por eso invito a las personas que han vivido experiencias similares a que se animen a contar lo que les ocurrió", señaló.

Asimismo, aseguró que sus creencias religiosas no son incompatibles con la posibilidad de que exista vida más allá de la Tierra.

"Soy una persona muy cercana a Dios y considero que no podemos ser los únicos que habitamos el universo. Para mí, esto es real y sí ocurre", manifestó.

El interés internacional por el caso

La historia de Parada ha trascendido las fronteras bolivianas y ha sido difundida por investigadores y creadores de contenido especializados en fenómenos OVNI.

Uno de ellos es el mexicano Felipe Arellano, quien afirmó haber realizado un seguimiento del caso y de otros testimonios similares.

"Hemos realizado entrevistas y dado seguimiento a experiencias como la del doctor Paul. También hemos recopilado algunos elementos que, desde nuestra perspectiva, ayudan a sustentar el caso y permiten que más personas conozcan estas historias", explicó.

Arellano sostuvo que no todos los relatos sobre encuentros con supuestos seres extraterrestres son auténticos, aunque considera que algunos merecen mayor atención.

"Todos los casos son diferentes y presentan distintos niveles de interacción. Evidentemente existen historias que no son reales, pero también hay otras que cuentan con elementos de análisis e indicios que las vuelven especialmente relevantes para quienes investigan estos fenómenos", indicó.

Un tema que sigue generando debate

A más de seis años de la supuesta experiencia ocurrida en la Chiquitania, el relato continúa circulando en redes sociales, documentales y espacios dedicados a la ufología. Mientras algunos lo consideran una evidencia de fenómenos aún no comprendidos, otros mantienen una postura escéptica y reclaman pruebas concluyentes.

Lo cierto es que, en cada Día Mundial de los OVNIs, historias como la de Paul Parada vuelven a despertar preguntas sobre lo desconocido y alimentan uno de los debates más fascinantes y controversiales de la actualidad.

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