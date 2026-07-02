¡Atención! Estos son los primeros duelos confirmados de 8avos en el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 comienza a entrar en su etapa más apasionante. Hasta el momento, diez selecciones sellaron su clasificación a los octavos de final y ya quedaron confirmados cinco enfrentamientos que prometen emociones de principio a fin.

Entre los clasificados figuran Canadá, Marruecos, Paraguay, Francia, Brasil, Noruega, México, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos. Todos avanzaron tras superar la ronda de dieciseisavos y ahora buscarán un lugar en los cuartos de final.

Los cruces confirmados son: Canadá vs Marruecos y Paraguay vs Francia, ambos programados para el 4 de julio. Un día después se medirán Brasil frente a Noruega y México contra Inglaterra, mientras que el 6 de julio Estados Unidos enfrentará a Bélgica.

Los otros tres partidos de octavos aún esperan a sus protagonistas. Saldrán de los ganadores de las llaves España-Austria y Portugal-Croacia; Suiza-Argelia y Colombia-Ghana; además de Australia-Egipto y Argentina-Cabo Verde.

Por el momento, la FIFA aún no hizo oficiales las designaciones arbitrales para los encuentros de octavos de final. Se espera que la Comisión de Árbitros anuncie los jueces en las horas previas a cada compromiso.

Así se jugarán los octavos de final (hora de Bolivia)

Sábado 4 de julio 🇨🇦 Canadá vs. Marruecos — 13:00 🇵🇾 Paraguay vs. Francia — 17:00

Domingo 5 de julio 🇧🇷 Brasil vs. Noruega — 16:00 🇲🇽 México vs. Inglaterra — 20:00

Lunes 6 de julio 🇪🇸 España o Austria vs. Portugal o Croacia — 15:00 🇺🇸 Estados Unidos vs. Bélgica — 20:00

Martes 7 de julio 🇦🇷 Argentina o Cabo Verde vs. Australia o Egipto — 12:00 🇨🇭 Suiza o Argelia vs. Colombia o Ghana — 16:00



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