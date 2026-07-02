Clausuran 21 'minicines' clandestinos que vendían alcohol cerca de la UPEA en El Alto

Un operativo conjunto entre la Policía Boliviana y la Alcaldía de El Alto permitió la clausura de 21 denominados 'minicines' que funcionaban de manera clandestina en la zona Los Andes, frente a la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde además se comercializaban bebidas alcohólicas durante las 24 horas.

Operan en la clandestinidad

Durante la intervención, las autoridades decomisaron televisores, sillones, muebles y otros equipos que eran utilizados en estos establecimientos, los cuales, según las investigaciones, operaban bajo la fachada de espacios de entretenimiento.

Sin embargo, pocas horas después del operativo, varios de los precintos de clausura ya habían sido retirados de los inmuebles intervenidos.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por el funcionamiento de estos locales y denunciaron que eran frecuentados por jóvenes y estudiantes universitarios.

“Algunos jóvenes toman saliendo de la universidad, pero no es solo aquí. En esta zona han abierto cinevideos y también algunas discotecas. Está bien que hagan controles porque así les van a poner un alto”, expresó una vecina del lugar.

Zona escolar

Las autoridades también informaron que, durante la jornada, fue clausurada una discoteca clandestina que funcionaba camuflada como un centro de fotocopiado e impresiones, donde presuntamente se expendían bebidas alcohólicas artesanales de dudosa procedencia.

De acuerdo con la Policía, este establecimiento operaba en inmediaciones de una unidad educativa y de la UPEA, situación que representa un riesgo para la seguridad de los estudiantes y vulnera la normativa municipal.

Los efectivos policiales anunciaron que los operativos continuarán en distintos sectores de El Alto, debido a las constantes denuncias vecinales sobre el consumo de alcohol y el funcionamiento irregular de locales clandestinos en zonas cercanas a centros educativos.

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