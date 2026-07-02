Alcaldes paceños buscan financiamiento para obras en reunión con el Gobierno

Un total de 87 alcaldes del departamento de La Paz participan este jueves en una reunión convocada por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) con el objetivo de conformar mesas técnicas para la presentación y evaluación de proyectos de desarrollo.

El encuentro se desarrolla en el cuarto piso de la Casa Grande del Pueblo y reúne a autoridades municipales de distintas regiones del departamento, quienes exponen iniciativas orientadas a fortalecer la inversión productiva y social en sus respectivos municipios.

Proyectos municipales

De acuerdo con la información proporcionada durante la jornada, los alcaldes fueron ingresando de manera paulatina para participar en las mesas de trabajo, donde se analizarán las propuestas que serán canalizadas a través del FPS.

Entre las autoridades presentes se encuentran los alcaldes de Caranavi e Irupana, además de representantes de otros municipios paceños que llegaron acompañados por equipos técnicos para respaldar sus proyectos.

Coordinación con el Gobierno

La reunión tiene previsto extenderse hasta el mediodía, cuando se espera conocer las conclusiones y los avances alcanzados en la coordinación entre el Gobierno nacional y los gobiernos municipales.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó que no participará en el encuentro debido a que cumple una agenda de actividades previamente programada.

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