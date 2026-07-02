Productores cañeros piden que combustible importado incluya etanol boliviano

Los productores cañeros respaldaron la apertura a la importación privada de combustibles, aunque pidieron al Gobierno modificar la reglamentación del Decreto Supremo 5644 para garantizar que la gasolina importada sea mezclada con etanol producido en Bolivia y así proteger la producción nacional.

El presidente de la Confederación Nacional de Productores Cañeros de Bolivia, Alcides Córdoba, sostuvo que el monopolio de la importación de combustibles debe terminar y dar paso a la participación del sector privado para contribuir al abastecimiento del mercado interno.

"Lo habíamos dicho en su momento. Yacimientos tiene que dejar de ser el único importador y esta tarea debe pasar a manos de privados, que sí tienen la posibilidad de traer combustible a menor costo", afirmó.

No obstante, Córdoba expresó su preocupación por la cláusula 11 del decreto, que, según explicó, permite la importación de combustibles sin exigir la mezcla con etanol nacional.

"Existe una cláusula en la que nosotros no estamos de acuerdo, porque permite traer combustible, pero no obliga a los importadores privados a realizar la mezcla con el etanol que producimos en el país", señaló.

Indicó que esta observación fue presentada al Ministerio de Hidrocarburos antes de la aprobación de la norma y aseguró que existe el compromiso de analizar el tema durante la reglamentación del decreto.

"Tenemos que cuidar la producción nacional, tenemos que cuidar a las familias cañeras y la única manera es incentivar la producción", remarcó.

El dirigente destacó el crecimiento sostenido del sector durante los últimos años gracias al programa de etanol. Señaló que la producción de azúcar pasará de 17 millones a 19 millones de quintales en la presente zafra, cifras que calificó como históricas.

Asimismo, pidió al Gobierno tomar como referencia el modelo aplicado en Paraguay, donde los importadores están obligados a mezclar la gasolina importada con etanol producido localmente.

"Paraguay exige y obliga a los importadores a mezclar su gasolina importada con el etanol producido por un productor paraguayo. Necesitamos copiar cosas buenas y cuidar la producción nacional", afirmó.

Piden agilizar la reglamentación

Respecto a la reglamentación del decreto, Córdoba solicitó al Ejecutivo acelerar los trámites para la obtención de licencias y permisos de importación, con el objetivo de que el combustible llegue lo antes posible al sector productivo.

El dirigente sostuvo que una reglamentación ágil permitirá que los privados comiencen a importar combustibles sin demoras y contribuya a garantizar el abastecimiento para las actividades productivas.

Mira la programación en Red Uno Play