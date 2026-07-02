¡Conmoción en Países Bajos! Futbolista muere tras ser arrollado por una lancha

El fútbol neerlandés está de luto por la muerte de Mats Grotenbreg, exfutbolista del USV Hércules, quien perdió la vida a los 28 años luego de ser impactado por una lancha mientras nadaba en el lago Mookerplas, situado en la provincia de Limburgo, en los Países Bajos.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales, el deportista falleció en el lugar del accidente debido a la gravedad de las lesiones. Tras el hecho, un hombre de 45 años fue arrestado y es investigado por presunto homicidio culposo, aunque la Fiscalía aún no reveló mayores detalles sobre las circunstancias del caso.

Grotenbreg alcanzó notoriedad a finales de 2023 al convertirse en el protagonista de una de las mayores sorpresas del fútbol neerlandés. En el tiempo de descuento anotó el gol que le dio al USV Hercules un histórico triunfo por 3-2 sobre el Ajax en la Copa KNVB, resultado que dejó fuera de competencia al club más exitoso de los Países Bajos.

Aquella actuación lo catapultó a la fama y, posteriormente, también incursionó en la televisión al participar en el reality "De Bachelorette", emitido por la plataforma Videoland. Tanto su exclub como la productora del programa expresaron su pesar por el fallecimiento y enviaron mensajes de apoyo a la familia y amigos del exfutbolista, cuya repentina muerte ha causado un profundo impacto en el deporte neerlandés.

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