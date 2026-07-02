¡Explosión en Senegal! Su capitán renunció a la selección tras la eliminación del Mundial

La eliminación de Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó mucho más que una derrota deportiva. Horas después de caer 3-2 ante Bélgica, el mediocampista y capitán Pape Gueye anunció que hará una pausa en la selección mientras continúe el cuerpo técnico encabezado por Pape Thiaw.

El volante del Villarreal CF comunicó su decisión mediante un contundente mensaje en sus redes sociales.

"Anuncio hoy que mientras siga este equipo técnico haré una pausa en la selección".

La publicación dejó en evidencia el quiebre entre uno de los referentes del plantel y el entrenador, abriendo un nuevo foco de tensión dentro del combinado africano.

El cambio que desató el conflicto

La incomodidad de Gueye ya había quedado expuesta durante el partido. El mediocampista fue sustituido a los 66 minutos, una decisión que provocó su evidente malestar al abandonar el terreno de juego.

Al finalizar el encuentro, el futbolista aseguró que no tenía problemas físicos y dio a entender que su salida respondió exclusivamente a una determinación del entrenador.

"Estaba bien físicamente. Son decisiones del entrenador y hay que respetarlas".

Aunque evitó profundizar en la polémica, sus declaraciones reflejaron el desacuerdo con la decisión tomada por Thiaw en uno de los momentos más importantes del encuentro.

Foto EFE

La respuesta del entrenador

En la conferencia de prensa posterior a la eliminación, Thiaw intentó desactivar la controversia y explicó que los cambios realizados durante la segunda mitad respondieron al desgaste físico de varios jugadores.

El seleccionador afirmó que algunas sustituciones fueron necesarias porque varios futbolistas ya no podían mantener el ritmo e intensidad que exigía el partido.

Una remontada que terminó en pesadilla

La derrota fue especialmente dolorosa para Senegal. El equipo africano llegó a tener una ventaja de 2-0, pero Selección de fútbol de Bélgica reaccionó, empató el encuentro y terminó imponiéndose 3-2 en el minuto 125 del tiempo suplementario, gracias a un penal señalado tras una infracción sobre **Youri Tielemans>.

Tras el encuentro, Thiaw lamentó el desenlace.

"Es una derrota muy cruel, porque estábamos bien e íbamos ganando 2-0. Pero un partido no dura 85 minutos y ellos lograron remontarlo".

El entrenador también reconoció que su equipo no supo administrar la ventaja en el tramo final y felicitó a Bélgica por conseguir la clasificación.

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