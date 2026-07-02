"Ahora es mi responsabilidad": la promesa de la tía del niño rescatado en Venezuela

El rescate de Kleiber Morán, un niño de apenas dos años que sobrevivió seis días atrapado bajo los escombros de su vivienda tras los terremotos que sacudieron Venezuela, se convirtió en una de las historias más conmovedoras de la tragedia.

El pequeño fue localizado y rescatado durante la madrugada del martes por un equipo de rescatistas provenientes de Jordania, que logró llegar hasta él entre los restos de la vivienda familiar, ubicada en el estado de La Guaira, al norte del país.

Ahora, mientras el niño permanece hospitalizado y continúa recuperándose, su tía Andreína Sarmiento, de 23 años, compartió con la BBC el dolor, la esperanza y la enorme responsabilidad que siente tras reencontrarse con su sobrino.

"Lo cuidaré con el cariño de una madre"

Sentada junto a la cama del pequeño en un hospital de Caracas, Andreína aseguró que permanecerá a su lado hasta que aparezcan sus padres.

"Lo cuidaré con el cariño de una madre hasta que aparezca mi hermana. Es lo que más anhelamos."

La joven explicó que, pese al trauma vivido, Kleiber evoluciona favorablemente.

"Ya me da besitos y me dice dónde le duele."

Según contó, el niño no presenta heridas de gravedad y poco a poco supera el estado de shock provocado por los días que permaneció atrapado.

Un llamado que cambió todo

Andreína recordó que recibió la noticia del rescate mediante una llamada de una amiga desde La Guaira.

"Cuando me dijeron que lo habían encontrado, caí al piso gritando y llorando."

Sin perder tiempo, emprendió el viaje para reunirse con su sobrino.

"Como si mi hermana me lo hubiera entregado"

La joven confesó que el momento también ha estado cargado de tristeza por la incertidumbre sobre el paradero de su hermana, madre del pequeño.

"Mi hermana siempre me decía que él era como mi hijo. Ahora siento como si me lo hubiera entregado y me dijera: 'Este es tu hijo, ahora es tu responsabilidad'."

Entre lágrimas, reconoció que enfrenta una situación para la que nunca imaginó prepararse.

"Le pido mucho a Dios que me dé fuerzas, porque él tiene solo dos años y yo no soy madre."

La esperanza sigue intacta

Mientras las labores de búsqueda continúan, Andreína mantiene la esperanza de que los padres de Kleiber puedan ser encontrados con vida.

También reveló que, antes del exitoso rescate realizado por el equipo jordano, especialistas del Reino Unido habían trabajado intensamente para intentar llegar hasta el niño.

El rescate de Kleiber ha sido considerado uno de los momentos más esperanzadores tras los devastadores terremotos que golpearon Venezuela y ha conmovido a miles de personas dentro y fuera del país, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia.

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