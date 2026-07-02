Desmienten muerte de Tsunami, el perro héroe está sano y sigue salvando vidas en Venezuela

El equipo de Perros Extremos, junto a su tutor Jorge Beens y el entrenador Donato Spinelli, desmintió este fin de semana los rumores difundidos en redes sociales que aseguraban la supuesta muerte o grave estado de salud del perro rescatista Tsunami, protagonista de labores de búsqueda en zonas de desastre en Venezuela.

A través de un comunicado oficial, los responsables del can confirmaron que el border collie se encuentra “en perfecto estado de salud”, activo y bajo supervisión permanente de su tutor y del médico veterinario, Aníbal Hurtado.

“Tsunami se encuentra en PERFECTO ESTADO de salud. Está sano, activo, bien cuidado y acompañado siempre por su tutor y nuestro médico veterinario”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, el equipo calificó como falsas las versiones que circulan en internet sobre una supuesta hospitalización o fallecimiento del animal, y alertó sobre la difusión de estafas que estarían utilizando su imagen para solicitar dinero o donaciones.

Alertan sobre cuentas falsas y estafas

Los responsables advirtieron que personas inescrupulosas están utilizando el nombre e imagen de Tsunami para recaudar fondos de manera fraudulenta.

Indicaron que la única vía oficial para cualquier tipo de apoyo es la Corporación Perros Extremos, a través de su cuenta verificada en Instagram @PERROSEXTREMOS, donde se canaliza la información y contactos autorizados.

“Ni su tutor ni ninguna entidad oficial están realizando solicitudes de donaciones por otros medios”, remarcaron.

Un rescatista canino en plena actividad

El equipo también destacó que Tsunami continúa participando en labores de búsqueda y rescate en zonas de desastre, donde trabaja junto a su guía y especialistas veterinarios, con controles permanentes para garantizar su seguridad.

Subrayaron que, aunque el trabajo en escenarios de emergencia implica riesgos, el can recibe protección adecuada y monitoreo constante durante cada operación.

Un símbolo de esperanza en desastres

Tsunami, un border collie de nueve años, se ha convertido en uno de los perros rescatistas más reconocidos por su labor en escenarios de emergencia. Su historia incluye su recuperación tras situaciones de maltrato y su entrenamiento especializado en búsqueda de personas bajo escombros.

El can ya ha participado en operaciones internacionales de rescate, consolidándose como un símbolo de perseverancia y esperanza en medio de la tragedia.

El equipo pidió a la población verificar la información antes de compartirla y seguir únicamente los canales oficiales, con el objetivo de evitar confusiones y proteger el trabajo de los equipos caninos de intervención en desastres.

“Sigamos trabajando con orden y transparencia para llevar esperanza donde más se necesita”, señala el comunicado.

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