Tragedia en Tailandia: ocho monjes budistas mueren tras ser atropellados por una camioneta

Una tragedia conmocionó a Tailandia, donde ocho monjes budistas murieron y 14 personas resultaron heridas, cuatro de ellas en estado crítico, luego de que una camioneta embistiera a un grupo de peregrinos que caminaba por una carretera de la provincia de Mukdahan.

De acuerdo con las autoridades tailandesas, el vehículo era conducido por un menor de edad, identificado por medios locales como un adolescente de 15 años.

El accidente ocurrió mientras 34 monjes budistas realizaban un peregrinaje que había comenzado en la ciudad de Mukdahan y tenía como destino la provincia de Ubon Ratchathani, un recorrido de aproximadamente 200 kilómetros.

Según el reporte oficial, cinco de las víctimas fallecieron en el lugar del accidente, mientras que las otras tres murieron posteriormente debido a la gravedad de las lesiones.

Además, 14 personas sufrieron heridas, de las cuales cuatro permanecen en estado crítico.

Foto EFE.

Durante una conferencia de prensa, el abad de Mukdahan explicó que los primeros cinco monjes que encabezaban la caminata lograron apartarse de la carretera al percatarse de que la camioneta había perdido el control.

Sin embargo, el resto del grupo no consiguió reaccionar a tiempo y fue alcanzado por el vehículo.

Equipos de emergencia y voluntarios llegaron al lugar aproximadamente 10 minutos después del accidente y trasladaron a los heridos al hospital más cercano para recibir atención médica.

Investigan al conductor y la responsabilidad de sus padres

La Policía Provincial confirmó que el presunto conductor fue detenido mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Debido a que se trata de un menor de edad, las autoridades también interrogarán a sus padres, quienes podrían enfrentar responsabilidades legales por una posible negligencia, dependiendo de los resultados de la investigación.

El trágico hecho ha generado una profunda conmoción en Tailandia, donde los monjes budistas desempeñan un importante papel espiritual y social, especialmente en las comunidades rurales del país.

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