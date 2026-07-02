Video: adolescente murió tras chocar contra un colectivo mientras escapaba de la Policía

Un adolescente de 17 años murió durante la madrugada del lunes luego de chocar contra un colectivo mientras intentaba escapar de una persecución policial que comenzó en Berazategui y terminó en Ingeniero Allan, en el partido de Florencio Varela, Argentina.

De acuerdo con la investigación, el joven, identificado por sus iniciales Thiago A. C., era buscado por un presunto robo cometido minutos antes en la localidad de El Pato.

Según las primeras actuaciones, el hecho se inició en la intersección de las calles 616 y Diagonal 12, donde un motociclista que circulaba en una Bajaj Rouser de color blanco y negro habría asaltado a dos mujeres antes de darse a la fuga.

Las víctimas alertaron al servicio de emergencias 911, lo que permitió desplegar un operativo para localizar al sospechoso.

Poco después, efectivos del Comando de Patrullas de Berazategui identificaron a un motociclista cuyas características coincidían con las aportadas por las denunciantes e intentaron interceptarlo. Sin embargo, el conductor desobedeció la orden de detenerse e inició una huida que se extendió hasta el vecino partido de Florencio Varela.

La persecución terminó cuando el adolescente circulaba a alta velocidad por la calle 1149 y, según los primeros informes policiales, no logró evitar la colisión con un colectivo de la línea 129, que transitaba por la calle 1130. La motocicleta impactó contra el lateral derecho de la unidad.

Como consecuencia del fuerte choque, el joven, que no llevaba casco de seguridad, falleció en el lugar.

La investigación quedó a cargo del fiscal Forjan, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 de Berazategui, quien abrió una causa por "averiguación de causales de muerte".

En paralelo, efectivos de la Comisaría 5.ª de Berazategui continúan realizando las pericias para reconstruir la secuencia del hecho y determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro que puso fin a la persecución policial.

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