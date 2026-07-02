El drama no termina: ya son 2.295 los muertos tras los terremotos en Venezuela

Una semana después de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, el balance oficial continúa aumentando. Las autoridades confirmaron este miércoles que 2.295 personas han perdido la vida, mientras que miles de familias permanecen afectadas por una de las peores tragedias naturales registradas en el país en los últimos años.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que los dos sismos dejaron además 11.267 personas heridas y 15.866 familias damnificadas, cifras que reflejan la magnitud de la emergencia humanitaria.

Los terremotos, de magnitud 7,5 y 7,2, ocurrieron hace una semana y provocaron el colapso de viviendas, edificios e infraestructura en distintas zonas del país, movilizando a miles de rescatistas y voluntarios.

Gobierno decreta duelo nacional

Ante la gravedad de la tragedia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional en homenaje a las víctimas.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria expresó sus condolencias a las familias afectadas y reafirmó el compromiso del Gobierno de acompañar a los damnificados.

"Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas. En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días".

En otro tramo de su mensaje, Rodríguez aseguró que el país atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.

"Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. En estos momentos de profunda tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos".

Miles de personas fueron rescatadas

Pese a la magnitud del desastre, los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas.

Según el último reporte oficial, 6.461 personas han sido rescatadas con vida desde que comenzaron las labores de búsqueda y rescate.

Sin embargo, las autoridades mantienen activos los operativos debido a que aún existen reportes de personas desaparecidas y comunidades que requieren asistencia humanitaria.

Mientras avanzan las tareas de remoción de escombros y atención a los damnificados, Venezuela enfrenta el enorme desafío de atender a miles de familias que perdieron sus hogares y reconstruir las zonas devastadas por los terremotos.

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