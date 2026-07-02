¡Milagro en Venezuela! Rescatan con vida a Hernán Gil tras ocho días bajo los escombros

La esperanza se convirtió en realidad en Venezuela. Hernán Gil, un vigilante de 44 años que permaneció atrapado durante ocho días bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio, fue rescatado con vida este jueves en una compleja operación internacional que se extendió por casi 72 horas.

El hombre había quedado atrapado en la garita de seguridad del edificio donde trabajaba, en la localidad de Catia La Mar, luego de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país. Su ubicación se encontraba bajo una pesada masa de escombros, estimada en más de 140 toneladas, lo que complicó durante días las labores de rescate.

Una operación internacional sin descanso

El rescate fue posible gracias al trabajo coordinado de cerca de un centenar de rescatistas de Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Portugal, México, El Salvador y Venezuela, quienes trabajaron de forma ininterrumpida desde el lunes, abriendo nuevos accesos y estabilizando la estructura para evitar nuevos derrumbes.

Durante todo el operativo, los equipos mantuvieron contacto con Hernán, logrando hidratarlo y administrarle medicación mientras avanzaban entre los escombros.

“¡Hernán está afuera!”

La Cruz Roja Costarricense confirmó la noticia con un mensaje cargado de emoción:

“¡Hernán está afuera! Tras 114 horas de esfuerzo ininterrumpido y más de siete días después de los terremotos, Hernán ha sido rescatado y ya se encuentra en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana. ¡Lo hemos logrado!”

Tras su rescate, el sobreviviente fue trasladado de inmediato en ambulancia para recibir atención médica especializada, mientras su estado de salud es evaluado por los equipos de emergencia.

Una historia de resistencia y esperanza

El rescate de Hernán Gil ha sido calificado como una de las operaciones más complejas y esperanzadoras desde que ocurrieron los devastadores terremotos en Venezuela. Su supervivencia durante más de una semana bajo condiciones extremas ha sido destacada como un símbolo de resistencia humana.

Incluso el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró el operativo y reconoció el trabajo conjunto de los equipos internacionales, además de la fortaleza del rescatado durante los días de encierro.

Un final que devuelve la esperanza

Tras ocho días de angustia, derrumbes y condiciones extremas, el rescate de Hernán Gil marca un momento de alivio en medio de la tragedia que vive Venezuela, recordando el valor del trabajo coordinado de los equipos de emergencia y la fuerza de quienes luchan por sobrevivir bajo los escombros.

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