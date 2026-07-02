Trámites más rápidos: Senasir elimina la presentación de cartas notariadas

La entidad informó que, a partir de la Resolución Administrativa 056/2026, ya no será necesario presentar cartas notariadas en ninguno de sus trámites. La medida busca reducir costos, agilizar la atención y facilitar los procedimientos para rentistas y derechohabientes.
02/07/2026 12:42
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El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) anunció la eliminación del requisito de presentar cartas notariadas en todos sus trámites, como parte de su política de simplificación administrativa orientada a facilitar la atención a la población.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Administrativa 056/2026 y tiene como objetivo reducir la burocracia, disminuir los costos para los usuarios y agilizar los procedimientos dirigidos a rentistas y derechohabientes.
Según la institución, esta disposición permitirá que los ciudadanos realicen sus gestiones de manera más rápida y sencilla, evitando gastos adicionales y desplazamientos innecesarios para obtener documentos notariales.
Beneficios de la medida
Entre las principales ventajas de esta decisión, el Senasir destacó:
Eliminación del requisito de presentar cartas notariadas en todos los trámites.
Ahorro de tiempo y dinero para los usuarios.
Reducción de trámites burocráticos y desplazamientos innecesarios.
Atención más ágil, eficiente y cercana para rentistas y derechohabientes.
La entidad señaló que esta iniciativa forma parte del programa "Tranca Cero", una estrategia destinada a simplificar los servicios públicos y eliminar requisitos considerados innecesarios.
Como parte de este plan, anteriormente también se dejó de exigir la presentación de fotocopias de la cédula de identidad y de certificados de nacimiento en diversos procedimientos.
Con estas acciones, el Senasir busca modernizar la atención al ciudadano y facilitar el acceso a sus servicios mediante procesos más simples y eficientes.
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