Trámites más rápidos: Senasir elimina la presentación de cartas notariadas

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) anunció la eliminación del requisito de presentar cartas notariadas en todos sus trámites, como parte de su política de simplificación administrativa orientada a facilitar la atención a la población.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Administrativa 056/2026 y tiene como objetivo reducir la burocracia, disminuir los costos para los usuarios y agilizar los procedimientos dirigidos a rentistas y derechohabientes.

Según la institución, esta disposición permitirá que los ciudadanos realicen sus gestiones de manera más rápida y sencilla, evitando gastos adicionales y desplazamientos innecesarios para obtener documentos notariales.

Beneficios de la medida

Entre las principales ventajas de esta decisión, el Senasir destacó:

Eliminación del requisito de presentar cartas notariadas en todos los trámites.

Ahorro de tiempo y dinero para los usuarios.

Reducción de trámites burocráticos y desplazamientos innecesarios.

Atención más ágil, eficiente y cercana para rentistas y derechohabientes.

La entidad señaló que esta iniciativa forma parte del programa "Tranca Cero", una estrategia destinada a simplificar los servicios públicos y eliminar requisitos considerados innecesarios.

Como parte de este plan, anteriormente también se dejó de exigir la presentación de fotocopias de la cédula de identidad y de certificados de nacimiento en diversos procedimientos.

Con estas acciones, el Senasir busca modernizar la atención al ciudadano y facilitar el acceso a sus servicios mediante procesos más simples y eficientes.

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