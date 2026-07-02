Persisten filas kilométricas en surtidores de Cochabamba por gasolina y diésel

La falta de solución al abastecimiento de combustibles continúa generando largas filas en distintos surtidores de Cochabamba, donde decenas de conductores deben esperar durante horas e incluso días para poder cargar gasolina o diésel.

En varios puntos de la ciudad, los conductores permanecen en sus vehículos, algunos incluso durmiendo en las filas mientras esperan la llegada de carburantes a las estaciones de servicio.

Durante un recorrido por la avenida Juan de la Rosa y otras zonas, se evidenciaron extensas filas de motorizados que abarcan varias cuadras. La situación se repite en diferentes surtidores de la ciudad y del área metropolitana.

En la avenida Ingavi, el panorama es similar, donde transportistas y conductores de flotas reportan filas de hasta 10 cuadras, lo que genera congestión vehicular y reduce la circulación a un solo carril.

Combustible se agota en pocas horas

Los conductores aseguran que, cuando el combustible llega a las estaciones de servicio, se termina rápidamente debido a la alta demanda, en un lapso de tres a cuatro horas.

Muchos usuarios indicaron que deben esperar hasta tres días para cargar apenas medio tanque, lo que ha generado molestia e incertidumbre entre los afectados.

Malestar y pedido de soluciones

Los transportistas y conductores expresaron su preocupación por el perjuicio económico y el tiempo perdido en las filas, por lo que exigen una solución urgente al problema de abastecimiento de combustibles al Gobierno nacional.

Mientras tanto, el panorama en Cochabamba se mantiene sin cambios y con filas que se repiten diariamente en distintos puntos de la ciudad.

Nuevo Decreto Supremo

En este contexto, el Decreto Supremo 5644 amplía y redefine las condiciones para la importación de combustibles en el país, abriendo la posibilidad de que el sector privado importe gasolina y diésel tanto para consumo propio como para su comercialización.

La norma establece que YPFB continuará importando combustibles para su venta con precios regulados, mientras que las entidades públicas solo podrán importar carburantes para consumo propio y tendrán prohibida su comercialización.

En el caso del sector privado, se establece que podrán importar combustibles para consumo propio o para su venta al público, pero deberán hacerlo a precio de mercado, sin subvención estatal.



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