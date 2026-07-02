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Economía

El agro y el Gobierno buscan soluciones para reactivar la producción nacional

Representantes de los nueve departamentos exponen las pérdidas ocasionadas por los bloqueos y plantean medidas para fortalecer la producción y recuperar la actividad económica.

Cristina Cotari

02/07/2026 10:03

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Gobierno y Confeagro se reúnen en Cochabamba. Foto: Bolivia Tv
Cochabamba, Bolivia

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La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) y autoridades del Gobierno nacional instalaron este jueves una reunión en la ciudad de Cochabamba para analizar las pérdidas del sector productivo y avanzar en propuestas de reactivación económica, tras los efectos de los bloqueos de carreteras registrados por más de 50 días en el país.

El encuentro es liderado por los ministros de Economía, José Gabriel Espinoza, y de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, además de otras autoridades nacionales, junto a representantes de las cámaras agropecuarias de los nueve departamentos del país.

Del encuentro también participan representantes de  productores ganaderos, lecheros, avícolas, porcinos y apicultores, quienes expusieron las afectaciones sufridas durante el periodo de bloqueos.

Productores reportan millonarias pérdidas

En la antesala del encuentro, el presidente de Confeagro y de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, informó que se planteará la necesidad de un fideicomiso de Bs 2.500 millones para la reactivación productiva.

Durante la inauguración del encuentro, el  ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, destacó que el Gobierno impulsa una agenda orientada a brindar previsibilidad a los sectores productivos y sentar las bases de un nuevo modelo económico.

Buscan soluciones conjuntas

El representante del sector agropecuario de Cochabamba, Rolando Morales, señaló que el objetivo de la reunión es construir una agenda conjunta entre el Gobierno y los productores para impulsar la reactivación económica.

El encuentro continúa en Cochabamba con la participación de representantes del sector agroindustrial y autoridades nacionales, en busca de medidas para mitigar el impacto económico y fortalecer la producción agropecuaria en el país.

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