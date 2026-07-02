CAO espera que YPFB garantice diésel para el agro cruceño

El Gobierno se comprometió a garantizar el abastecimiento de diésel al sector productivo para asegurar el desarrollo de la campaña agrícola de invierno y la zafra cañera en Santa Cruz.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, informó que el encuentro se realizó con el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, y el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Montenegro, con el objetivo de atender la preocupación por la escasez de combustible.

"Nos preocupa lo que está ocurriendo con el diésel y es por eso que los compromisos asumidos por Yacimientos para la tranquilidad de todos los productores cruceños", manifestó Frerking.

Según explicó, YPFB comprometió la provisión de 72 millones de litros de diésel durante el mes de julio, volumen que permitirá reducir de manera paulatina las filas en los surtidores.

Asimismo, indicó que se prevé el despacho de cerca de un millón de litros diarios destinados al sector agropecuario, tomando en cuenta que el consumo varía según las zonas productivas y las etapas de siembra y cosecha.

"Tenemos zonas que consumen más diésel que otras, dependiendo de las ventanas de siembra y de cosecha", explicó.

El dirigente señaló que se realizarán reuniones periódicas para hacer seguimiento al abastecimiento diario de combustible en Santa Cruz y verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Frerking reconoció que existen dificultades logísticas en el transporte del combustible, pero remarcó que las labores agrícolas no pueden esperar.

"Las ventanas de cosecha y de siembra no dependen de una estación de servicio, dependen del momento correcto en que el productor tiene que alzar esa cosecha o tiene que sembrar su soya", sostuvo.

Expresó su confianza en que la situación mejore en los próximos días. "Han entendido la emergencia y esperemos que en los próximos días se solucione de una vez por todas todo este tema del combustible".

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