Es oficial: Vuelve la Entrada Folclórica Universitaria 2026 con cronograma de actividades

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) confirmó el nuevo cronograma oficial de actividades para la XXXVII Entrada Folklórica Universitaria 2026, una de las manifestaciones culturales más importantes de la comunidad universitaria paceña.

Según la programación difundida por la organización, las inscripciones de fraternidades se desarrollarán por categorías entre el 13 de julio y el 4 de agosto. Posteriormente, el 14 de agosto se realizará la defensa de monografías, mientras que la elección de Chacha-Warmi está prevista para el 11 de septiembre.

La tradicional preentrada folklórica se llevará a cabo el 13 de septiembre y la XXXVII Entrada Folklórica Universitaria quedó programada para el sábado 19 de septiembre.

Cronograma oficial:

Categoría A: Inscripción de fraternidades del 13 al 21 de julio.

Categoría B: Inscripción del 22 al 28 de julio.

Categoría C: Inscripción del 29 de julio al 4 de agosto.

14 de agosto: Defensa de monografías.

11 de septiembre: Elección Chacha-Warmi.

13 de septiembre: Preentrada Folklórica Universitaria.

19 de septiembre: XXXVII Entrada Folklórica Universitaria.

Una tradición de la UMSA

La organización destacó que esta actividad representa mucho más que una expresión artística, al consolidarse como un espacio de encuentro donde la música, la danza y las tradiciones fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad universitaria.

Cada año, miles de estudiantes, docentes y administrativos participan de esta festividad, considerada una de las principales expresiones del folklore boliviano en el ámbito académico.

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