El hombre identificado con las iniciales G.M.I.P., de 53 años, falleció tras permanecer internado con graves quemaduras, luego del hecho en el que presuntamente asesinó a su expareja, Alicia Montero Tomichá, de 37 años, y posteriormente provocó un incendio en una vivienda del municipio de Santa Rosa, en Santa Cruz.

Según confirmó a Red Uno el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, el hombre, que presentaba quemaduras en el 40 % de su cuerpo, no resistió las lesiones provocadas por el incendio y falleció.

Personal de Homicidios realiza las investigaciones correspondientes en la morgue del Hospital San Juan de Dios. Posteriormente, el cuerpo será trasladado a la morgue judicial de Pampa de la Isla para la realización de la autopsia médico-legal.

De acuerdo con la información oficial, el caso es investigado por el Ministerio Público como un presunto feminicidio. Según las primeras investigaciones, Alicia, quien fue excandidata a la Alcaldía de Santa Rosa, habría sido atacada con un arma blanca por el padre de su hijo.

Tras el ataque, el agresor presuntamente provocó un incendio dentro del inmueble. Como consecuencia del fuego, tanto él como el hijo de ambos, de seis años, sufrieron quemaduras de consideración.

Los reportes médicos señalan que el menor presenta aproximadamente un 25 % de su cuerpo con quemaduras, por lo que permanece internado en una unidad de terapia intensiva en la capital cruceña, donde recibe atención especializada. En tanto, G.M.I.P. sufrió quemaduras en alrededor del 80 % de su cuerpo, permaneció en estado crítico y finalmente falleció este jueves.

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