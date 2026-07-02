Rescatistas bolivianos continúan la misión humanitaria en La Guaira

La brigada boliviana de rescate desplegada en Venezuela continúa con las labores de búsqueda y evaluación de daños en el estado de La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los terremotos que sacudieron ese país.

La misión está integrada por 20 efectivos especializados, de los cuales 18 pertenecen al Grupo SAR y dos a la Unidad Militar de Emergencia y Ecología. El contingente permanecerá siete días colaborando con las autoridades venezolanas en las tareas de rescate.

El jefe de la misión boliviana, Carlos Echalar, explicó que los equipos trabajan de manera coordinada con Protección Civil y otras unidades de emergencia en sectores donde el colapso de edificios dejó severos daños estructurales.

“Estamos justamente en La Guaira, donde prácticamente ha sido el golpe mucho más duro, donde están todos los edificios derrumbados y estamos colaborando con todas las actividades”, señaló.

Según la autoridad, las condiciones del terreno dificultan las labores debido a que los dos sismos provocaron desplomes en distintas direcciones, reduciendo las posibilidades de encontrar sobrevivientes.

Ayuda humanitaria

Echalar agregó que la misión boliviana también trasladó ayuda humanitaria consistente en agua y víveres para apoyar a la población afectada.

Asimismo, destacó que gran parte del trabajo actual consiste en recuperar los cuerpos de las víctimas para que sus familias puedan brindarles una sepultura digna.

“Las personas ya están resignadas únicamente a poder recuperar los cuerpos de sus familiares. Nos toca tener empatía y colaborar en lo que más podamos con toda la población venezolana”, expresó.

Ciudadanos bolivianos

El jefe del equipo afirmó que, hasta el momento, no se ha identificado a ciudadanos bolivianos entre los afectados en la zona donde opera la misión.

La brigada boliviana fue desplazada por instrucción del Gobierno nacional como parte de la asistencia internacional brindada a Venezuela tras la emergencia provocada por los terremotos.

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