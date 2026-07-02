Senador Castillo impulsa proyecto para cubrir acefalías judiciales mediante ternas

El senador oficialista Freddy Castillo presentó un proyecto de ley que busca dar una salida a las acefalías existentes en el Órgano Judicial, mediante un mecanismo transitorio para la designación de magistrados en el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia.

Propuesta ante crisis constitucional

La iniciativa propone que la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme ternas de postulantes y que, posteriormente, el presidente del Estado designe a los magistrados que ocuparán de manera temporal los cargos vacantes, mientras se organiza el proceso de elección judicial establecido por la Constitución.

Castillo explicó que el procedimiento sería similar al utilizado para la selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral.

“Va a haber una convocatoria que tendrá un tiempo de tratamiento de 30 días. En ese periodo se realizará la selección de los postulantes con la participación de las universidades, del Colegio de Abogados y de la sociedad civil”, sostuvo el legislador.

Propuesta no vulnera CPE

El senador aseguró que la propuesta no vulnera la Constitución y afirmó que busca evitar que las acefalías continúen afectando el funcionamiento del sistema judicial.

Sin embargo, la iniciativa generó cuestionamientos dentro de la propia oposición. La senadora del PDC Ana Crispín rechazó el proyecto y advirtió que, de ser aprobado, presentará acciones legales por considerar que la propuesta es inconstitucional.

“Si llegan a aprobar este proyecto, inmediatamente se van a tomar cartas en el asunto para interponer las acciones correspondientes”, afirmó.

El proyecto fue incorporado para su tratamiento en la sesión de la Cámara de Senadores, donde los legisladores iniciaron el debate sobre los mecanismos para cubrir las vacancias en el Órgano Judicial.

Mira la programación en Red Uno Play