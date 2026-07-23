Diputados aprueba crédito internacional del BID por $us 500 millones para protección social

La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley N.º 450/2025-2026, que autoriza el Contrato de Préstamo N.º 6131/OC-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El crédito internacional asciende a $us 500 millones y estará destinado al Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I.

Recursos para protección social

El financiamiento busca fortalecer las políticas públicas de protección social, mejorar la cobertura de programas estatales y garantizar apoyo a familias en situación de vulnerabilidad.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, había sustentado previamente el proyecto ante la Cámara de Diputados, donde explicó que el préstamo forma parte de una estrategia para consolidar la capacidad del Estado en la atención de necesidades sociales.

Contrato con el BID

El proyecto aprobado valida el contrato firmado con el BID, organismo internacional que financiará la ejecución del programa.

Según la información presentada por el Gobierno, estos recursos permitirán mejorar la eficiencia de las políticas sociales y dar sostenibilidad a programas orientados al bienestar de la población.

Tratamiento legislativo

Con la aprobación en Diputados, el proyecto avanza dentro del procedimiento legislativo correspondiente para viabilizar el acceso al crédito internacional.

La iniciativa fue difundida por la Cámara Baja como un proyecto de ley aprobado, bajo la gestión de su presidente, Roberto Castro.

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