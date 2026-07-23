CSUTCB expulsa a David Quispe y lo acusa de promover paralelismo

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) determinó la expulsión de David Quispe Machaca de sus filas, tras un ampliado en el que la dirigencia evaluó su rol dentro de la organización.

La decisión fue asumida bajo el argumento de que Quispe habría promovido presunto paralelismo, división interna e injerencia política dentro de la estructura sindical.

“Expulsión del hermano David Quispe Machaca de las filas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB”, señalaron desde la organización.

Cuestionan su rol en los bloqueos

Desde la CSUTCB también observaron el papel que Quispe habría desempeñado durante los más de 50 días de bloqueos registrados en el país, medidas que, según la organización, afectaron principalmente al departamento de La Paz y a la economía nacional.

La dirigencia sostuvo que algunas acciones habrían respondido a intereses políticos y no a los principios sindicales de la Confederación.

“Se han metido ya desde el Chapare a querer incitar a unos bloqueos, lo cual llevó a 53 días de bloqueo, perjudicando a un departamento y perjudicando a un país”, afirmaron.

Niegan carácter político de la Confederación

La organización campesina remarcó que la CSUTCB es un ente sindical y no político, por lo que rechazó cualquier intento de utilizar su estructura para fines partidarios o personales.

“Tratar de buscar un protagonismo individual y también generar una división política, ya que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos no es político, es un ente sindical”, señalaron.

Agregaron que su labor está orientada a reivindicaciones sociales y orgánicas, en el marco de sus estructuras sindicales.

Pedirán informe a la COB

La CSUTCB anunció que solicitará un informe a la Central Obrera Boliviana (COB) sobre la acreditación otorgada a David Quispe Machaca.

“Exige informe a la Central Obrera Boliviana, COB, sobre la acreditación otorgada al señor David Quispe Machaca”, indicaron.

Quispe cumple detención domiciliaria

David Quispe cumple actualmente detención domiciliaria y es investigado por su presunta participación en la organización y promoción de los bloqueos registrados en el país.

La Confederación señaló que sus acciones no representan los principios ni la línea orgánica de la CSUTCB.

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