Fencomin rechaza cambios en la Cumbre Minera y denuncia inclusión de "federaciones fantasma"

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) ratificó su rechazo a la nueva modalidad de la Cumbre Nacional de Minería y denunció que el Gobierno pretende incorporar a "federaciones fantasmas", vulnerando la representación orgánica del sector cooperativista.

Fencomin denuncia participación de "federaciones fantasma"

El presidente de Fencomin, Josué Cari Cari, cuestionó el cambio de metodología del encuentro, que pasó de una cumbre conjunta a reuniones por bloques, y responsabilizó al Ministerio de Minería por el conflicto generado entre las organizaciones.

"No vamos a aceptar que se mancille a este sector laboral y productivo. No hay Fecmabol, no existe y no va a existir; es un engaño que le están haciendo a las bases", afirmó Josué Cari Cari.

Nueva modalidad de la Cumbre Minera

Las declaraciones se producen luego de que el Ministerio de Minería modificara la metodología de la cumbre, que inicialmente estaba prevista como un encuentro conjunto y finalmente comenzó este miércoles con reuniones por bloques.

El Gobierno justificó el cambio para evitar enfrentamientos entre los distintos sectores y anunció que el primer diálogo se desarrolló con la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), como parte del proceso para construir una nueva ley minera.

Cari Cari sostuvo que las autoridades debieron convocar únicamente a los tres actores reconocidos del sector minero y aseguró que la modificación del formato desnaturaliza el objetivo de una cumbre nacional.

Asimismo, reclamó que la convocatoria no fue remitida a Fencomin y señaló que el Gobierno debe respetar la institucionalidad de las cooperativas legalmente constituidas.

"La cumbre es para que los tres actores pongamos nuestras ponencias. Si va a ser por separado, ¿qué es lo que se pretende?", cuestionó el dirigente.

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