Canciller dice que ya hay perfiles para 15 puestos diplomáticos

El canciller Fernando Aramayo informó que el Gobierno ya tiene identificados perfiles para cerca de 15 puestos diplomáticos, en el marco del proceso de reorganización del servicio exterior boliviano.

La autoridad explicó que esos perfiles atraviesan un proceso de calificación profesional y que serán puestos a consideración del equipo designado por el presidente Rodrigo Paz para trabajar en la materia.

“Tenemos ya identificados los perfiles y hemos empezado a hacer un proceso de calificación de profesionales en cerca de 15 puestos”, señaló Aramayo.

Designaciones son atribución del presidente

Aramayo aclaró que la definición y el anuncio de embajadores, representantes ante organismos internacionales y otros altos cargos diplomáticos son una prerrogativa del presidente del Estado.

El canciller evitó confirmar o descartar nombres específicos y remarcó que no le corresponde adelantar criterios sobre posibles designaciones.

“Todas las designaciones y sus anuncios son prerrogativas del presidente Rodrigo Paz. Yo no puedo subrogarme una atribución que no me corresponde”, sostuvo.

Trámite pasará por la Asamblea

Según Aramayo, una vez que el Ejecutivo defina las postulaciones, estas deberán ser presentadas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, específicamente ante la Cámara de Senadores, conforme al procedimiento establecido por la normativa vigente.

El canciller indicó que el Gobierno prevé presentar estos trámites en las próximas semanas.

Ya se designa personal consular

Aramayo informó que el Gobierno ya comenzó con la designación de parte del cuerpo diplomático a nivel consular, viceconsular y técnico operativo.

Sin embargo, aclaró que cargos como embajadores o representantes ante organismos como la ONU y la OEA seguirán el proceso correspondiente y serán definidos por el presidente.

Buscan meritocracia e institucionalidad

El canciller defendió el tiempo que está tomando el proceso y afirmó que el objetivo es devolver institucionalidad, profesionalismo y meritocracia al servicio exterior.

Sostuvo que, aunque la designación de embajadores tiene un componente político, el Gobierno no actuará bajo presión y buscará perfiles con condiciones profesionales para representar al país.

“Nosotros queremos actuar de manera profesional y si eso va a hacer que nos demoremos ocho meses más, lo vamos a hacer”, afirmó.

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