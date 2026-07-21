Aprueban ley para elección judicial, pero prevén que no se realizará este año

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley transitoria para la convocatoria a la preselección y elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y remitió la norma al pleno para su tratamiento.

El presidente de la Comisión, Juan Del Granado, informó que durante el análisis se incorporaron observaciones de forma que no modifican el contenido del proyecto.

"Hemos incorporado observaciones de forma que no van a afectar el tratamiento de la norma", señaló.

Elecciones no serán este año

La iniciativa fue considerada en dos sesiones y este martes recibió su aprobación en detalle. Sin embargo, desde la comisión advirtieron que los plazos previstos en la ley hacen poco probable que la elección judicial pueda desarrollarse durante esta gestión.

"Sí, sí creo que eso va a ser así, pero lo que queremos es darle certeza y certidumbre al país de que ya se está cumpliendo y se está avanzando", afirmó el diputado Ruddy Pantaleón.

De acuerdo con la norma, la Asamblea Legislativa contará con 50 días para desarrollar la etapa de preselección, mientras que el Tribunal Supremo Electoral dispondrá de 150 días para organizar y ejecutar el proceso electoral una vez sea notificado oficialmente.

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