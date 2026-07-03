"Designar magistrados por decreto sería inconstitucional": advierte abogado

Diversos actores políticos y jurídicos rechazaron la posibilidad de designar magistrados mediante un decreto o por decisión del Ejecutivo y ratificaron que las acefalías en el Órgano Judicial deben resolverse únicamente a través de elecciones judiciales, tal como establece la Constitución.

Elecciones judiciales

El expresidente del Colegio de Abogados, Edson Foronda, advirtió que cualquier mecanismo distinto al voto ciudadano sería inconstitucional y pondría en riesgo la independencia judicial.

"Los magistrados de los altos tribunales de justicia en Bolivia deben ser elegidos por voto democrático", afirmó.

El jurista sostuvo que la propuesta de que el presidente designe autoridades judiciales no garantiza imparcialidad ni independencia y, además, podría ser objeto de recursos legales por vulnerar la Constitución.

En ese contexto, los jefes de bancada de las diferentes fuerzas políticas sostuvieron una reunión con el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, en la que acordaron no respaldar ningún proyecto de ley que permita la designación de magistrados por otra vía que no sea la elección popular.

Apoyados en la constitución

La senadora por Libre, Tomasa Yarhui, informó que existe consenso para respetar el procedimiento constitucional.

"Ni por decreto ni porque suban los suplentes. Queremos elección tal como dice la Constitución", sostuvo.

Los legisladores coincidieron en que la prioridad es convocar a elecciones para cubrir las vacancias existentes en el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia, descartando cualquier alternativa que contradiga la Carta Magna.

Desde la Asamblea Legislativa señalaron que continuarán las gestiones para viabilizar el proceso electoral y garantizar la conformación plena de las máximas instancias del Órgano Judicial.

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