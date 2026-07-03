Saavedra se reunió con el Gobierno para promover medidas de reactivación económica

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, informó que sostuvo una serie de reuniones con autoridades del Gobierno nacional en La Paz para impulsar medidas que contribuyan a la reactivación económica y productiva del país, tras más de 50 días de bloqueos.

"Ha sido un día muy productivo. Después de 50 días de bloqueo, lo que nuestro país más necesita es trabajar", afirmó la autoridad al hacer un balance de la jornada.

La reunión, que se llevó a cabo en la Casa Grande del Pueblo en la ciudad de La Paz, se desarrolló en el marco de un encuentro general entre el Gobierno y autoridades municipales, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y establecer una agenda de trabajo conjunto para atender las consecuencias de los bloqueos.

Saavedra explicó que durante los encuentros se abordaron distintos temas vinculados a la producción, la tecnología y el ámbito laboral, con el propósito de generar acciones que beneficien a la población.

"Ha sido una jornada larga para conversar con diferentes autoridades nacionales. Coincidimos con nuestro gobernador también en algunas de ellas y hemos hablado de diversos temas: productivos, tecnológicos y laborales", señaló.

El alcalde remarcó la importancia de que las autoridades de los diferentes niveles del Estado trabajen de manera coordinada para atender las necesidades de la ciudadanía.

"Lo importante es el mensaje de que las autoridades de todos los niveles debemos trabajar juntas para mejorar la vida de los ciudadanos. Nosotros en lo municipal, nuestro gobernador en lo departamental y el Gobierno nacional, lógicamente en lo nacional", sostuvo.

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